حصيلة جديدة لوفيات وإصابات الكوليرا في هايتي

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، حصيلة جديدة للوفيات والإصابات بمرض الكوليرا في هايتي. وقالت الدكتورة كاريسا إف. إيتين، مديرة منظمة الصحة للبلدان الأميركية إن هايتي أكدت وفاة 18 شخصاً بسبب الكوليرا وإصابة 32 آخرين بالمرض حتى التاسع من أكتوبر الجاري. وأضافت، في مؤتمر صحفي، أن أكثر من 260 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض مازالت تنتظر التأكد منها في المنطقة المحيطة بمدينة بورت أو برنس، عاصمة البلاد. وقالت المسؤولة الأممية إن نحو ربع هذه الحالات بين أطفال تتراوح أعمارهم من عام إلى أربعة أعوام. كانت وزارة الصحة في هايتي قالت إن المرض الفتاك قد عاد إلى البلاد في وقت سابق من هذا الشهر.