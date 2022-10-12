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أوكرانيا تتلقى أنظمة دفاع جوي جديدة

لويد أوستن يترأس الاجتماع
12 أكتوبر 2022 20:28

أعلن حلفاء أوكرانيا تسلمها أنظمة دفاع جوي جديدة مؤكدين، اليوم الأربعاء، التزامهم بالاستمرار في تقديم مساعدات عسكرية.
جاء ذلك خلال اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتنو) في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وافتتح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الاجتماع.
يأتي الاجتماع بعد أن أعلن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستعجل إرسال أنظمة صواريخ (ناسامز) المتطورة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، في مكالمة الاثنين، بدعم دفاعات بلاده الجوية.
ووافقت الولايات المتحدة على إرسال ثمانية أنظمة صواريخ (ناسامز) إجمالاً إلى أوكرانيا حتى الآن، ويُتوقع تسليم اثنين منها قريبا وستة خلال إطار زمني أطول.
وقال كيربي، في إفادة صحفية "نعتقد أننا في طريقنا لتسليم أول نظامين إلى أوكرانيا في المستقبل القريب". وأضاف "نحن مهتمون بالتأكيد بالتعجيل بتسليم أنظمة ناسامز إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن".
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية لأوكرانيا بأكثر من 16.8 مليار دولار أميركي منذ الأزمة الحالية. 

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