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رصد تسرب في «دروجبا النفطي» الذي يربط بين روسيا وألمانيا

أرشيفية
12 أكتوبر 2022 20:00

أُغلق أحد خطّي أنابيب دروجبا النفطيين اللذين يربطان روسيا بألمانيا بعد رصد تسرّب في بولندا، حسبما أعلنت شركة "برن" (PERN) البولندية المشغّلة الأربعاء فيما قالت برلين أن امدادات النفط تتواصل.
وقالت الشركة في بيان إنّ "أسباب الحادث غير معروفة في الوقت الحالي - توقّف الضخّ في الخط المتضرّر على الفور. الخط 2 يعمل بشكل طبيعي"، موضحة أنّ التسرّب رصد مساء الثلاثاء.
وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية من جهتها أن امدادات النفط الروسي باتجاه ألمانيا "لم تنقطع".
وأضافت "سلامة الامدادات في ألمانيا مضمونة راهنا (..) هذه الامدادات لم تتوقف".
وقال نائب الوزير البولندي المسؤول عن المنشآت الاسترتيجية إن عملية سحب البترول الموجود في الجزء المتضرر فضلا عن النفط المتسرب إلى السطح، ستتطلب 24 ساعة على الأقل. وأكد ماتيوش برغر "بعد 24 ساعة على أدنى تقدير يمكننا أن نرى عينيا" وضع خط الأنابيب.
ورفض التكهن بشأن أسباب التسرب.
وأكد "لا يمكن التكهن راهنا. لدينا بحيرة من النفط يجب إزالتها (..) وبعدها يمكننا أن نجري تدقيقا".
وجاء هذا الحادث بعد عملية تخريب مفترضة طالت خطي أنابيب الغاز نورد ستريم اللذين يربطان روسيا بألمانيا.
ودروجبا هو خط أنابيب النفط الرئيسي الذي ينقل النفط الروسي إلى ألمانيا.

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المصدر: وكالات
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