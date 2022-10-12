ألمانيا: أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة طويلة الأجل

أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أنه يعتزم تنظيم مساعدة مالية طويلة الأجل لأوكرانيا في إطار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، لتي ترأسها بلاده حاليا.

وعلى هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي في واشنطن، قال ليندنر اليوم الأربعاء:" سنتحدث بشكل مكثف مع بعضنا البعض حول دعم أوكرانيا، وكذلك من وجهة نظر مالية أيضا".

وأعرب رئيس الحزب الديمقراطي الحر عن اعتقاده بضرورة أن تظل الدولة الأوكرانية قادرة على القيام بوظائفها وسداد التزاماتها وذلك إلى جانب ضرورة تقديم الدعم العسكري واللوجستي لها.

وصرح النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس بأن صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع من بين الجهات التي تعمل على توفير الموارد المطلوبة في أوكرانيا للعام الحالي وقال إن " المهم الآن هو إعداد منظور طويل الأجل أي توفير تمويل للدولة الأوكرانية في العام المقبل أيضا على أساس آمن".

كانت مجموعة السبع تعهدت في يونيو الماضي بتقديم مساعدات مالية لأوكرانيا تصل إلى 29.5 مليار دولار للعام 2022، وتعد الولايات المتحدة هي أكبر مانح لهذه المساعدات بفارق كبير عن غيرها.

وتهدف هذه المساعدات إلى الحفاظ على الخدمات الحكومية في الدولة التي تعصف بها الحرب ومن ذلك دفع المعاشات ورواتب موظفي الدولة.