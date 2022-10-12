تعيين معارض سابق رئيساً للوزراء في تشاد

أصدر الرئيس التشادي الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، اليوم الأربعاء، مرسوما بتعيين المعارض السابق صالح كبزابو، رئيساً للوزراء.

ورئيس الوزراء الجديد، البالغ 75 عاماً، هو صحفي سابق ترشح للرئاسة أربع مرات ضد الرئيس الراحل إدريس ديبي وانضم حزبه إلى الحكومة التي عينها الجنرال محمد إدريس ديبي قبل 18 شهراً.

وأدى ديبي، اليمين كرئيس لجمهورية تشاد لفترة انتقالية من عامين، بناءً على نتائج حوار وطني نظم في العاصمة نجامينا.

ووعد محمد ديبي، بعد تأديته اليمين الاثنين، بتعيين «حكومة وحدة وطنية» في «الأيام القليلة المقبلة».

وقدم رئيس الوزراء السابق ألبرت باهيمي باداكي، أمس الثلاثاء، استقالته خلال لقاء مع الرئيس ديبي لإفساح المجال أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية. أخبار ذات صلة رئيس وزراء تشاد يستقيل تمهيداً لتشكيل «حكومة وحدة وطنية» تسمية محمد إدريس ديبي رئيساً للمرحلة الانتقالية في تشاد

المصدر: آ ف ب