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وفاة 40 نيبالياً في فيضانات مفاجئة

أرشيفية
12 أكتوبر 2022 19:33

قال متحدث باسم وكالة إدارة الكوارث في نيبال، إن 40 شخصاً، على الأقل، لقوا حتفهم وأصيب العشرات، الأسبوع الماضي إثر فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية ناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة التي هطلت على البلاد، خاصة جبال الهيمالايا.

ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية، ولم يتضح بعد مدى الأضرار الهيكلية.

والأمطار الغزيرة أمر معتاد خلال موسم الأمطار الموسمية، الذي عادية ما يستمر من يونيو إلى سبتمبر. 

وغالبا ما تحدث وفيات، وتقع أضرار فادحة، حيث تجرف المياه المنازل.

كما أن الأمطار ضرورية من أجل الزراعة، التي يعيش عليها العديد من سكان البلاد.

ويحذر العلماء من أن الأمطار الغزيرة في زيادة، بسبب التغير المناخي. 

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المصدر: وكالات
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