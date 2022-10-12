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حكومة إسرائيل تصادق على مبادئ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

سفينة إسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط
12 أكتوبر 2022 19:26

صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأغلبية كبيرة على مبادئ الاتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان الذي تم التوصل إليه بين البلدين بوساطة أميركية، على أن يعرض على الكنيست للموافقة النهائية، وفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء يائير لابيد.
جاء في النسخة العربية للبيان «أعرب أعضاء الحكومة عن تأييدهم لأهمية الاتفاق البحري مع لبنان ولضرورة التوصل إليه في هذه الفترة».
وأضاف «كما وافقوا على مقترح رئيس الوزراء بعرضه على الكنيست»، مشيراً إلى أن «الجهات المختصة استعرضت أثناء جلسة الحكومة مبادئ الاتفاق وأثره على تعزيز الأمن القومي والاستقرار الإقليمي»، و«سيتم عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به» على الكنيست.
وتوسطت الولايات المتحدة طيلة عامين بين البلدين. وقال يائير لابيد، أمس الثلاثاء، إن إسرائيل ولبنان «توصلا إلى اتفاق تاريخي».
وأضاف أن الاتفاق «سيعزّز أمن إسرائيل، ويضخّ مليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية».
وسيتمّ «عرض الاتفاق والملاحظات التفسيرية التي تتعلق به هذا المساء في الكنيست وسيتم إطلاع جميع النواب عليها».
وبعد مرور 14 يوماً، «يُقدّم الاتفاق إلى الحكومة للمصادقة عليه».
وأعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أمس الثلاثاء، أن «الصيغة النهائية للاتفاق... مرضية للبنان لا سيما أنها تلبي المطالب اللبنانية»، و«حافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية».

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