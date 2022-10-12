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أوكرانيا تعلن عن انتصارات جديدة

أوكرانيا تعلن عن انتصارات جديدة
12 أكتوبر 2022 19:22

أعلنت أوكرانيا الأربعاء استعادة بلدات عدّة جنوب البلاد، ورحّبت بتسليمها نظاما دفاعيا جويا جديدا، متوقّعة "حقبة جديدة" بعد يومين على القصف المكثّف.
واستهدفت البلاد قبل أيام بوابل من الصواريخ وبتحليق للطائرات المسيرة التي استهدفت بشكل خاص البنية التحتية للطاقة المدنية.


وبعد استعادتها كامل السيطرة تقريبا على منطقة خاركيف في شمال شرق البلاد، أعلنت القوات الأوكرانية مؤخرا تحقيق مزيد من المكاسب الميدانية في شرق البلاد وجنوبها.
وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في تغريدة على "تويتر"، "بدأت حقبة جديدة من الدفاع الجوي" في أوكرانيا، مضيفاً أن "إيريس-تي الألمانية هنا بالفعل. ناسامز (NASAMS) الأميركية ستأتي بعدها".
وقال ريزنيكوف إنه التقى نظيره الأميركي لويد أوستن والجنرال مارك ميلي لبحث "تعزيز الإمكانات القتالية للجيش الأوكراني".
والثلاثاء طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع افتراضي لمجموعة السبع، بالمساعدة في إنشاء "درع جوي" فوق أوكرانيا.

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