الكرملين يعلن توقعات بشأن لقاء بوتين وأردوغان

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع أن يعرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على نظيره الروسي فلاديمير بوتين اقتراحاً ملموساً يتصل بوساطة حول الأزمة في أوكرانيا.

وسيلتقي الرئيسان بوتين وأردوغان، غداً الخميس، في كازاخستان.

وقال المستشار الدبلوماسي للرئاسة الروسية يوري أوشاكوف للصحفيين «الأتراك يطرحون وساطتهم. إذا كانت اتصالات (روسية - أوكرانية) ستحصل، فستتم على الأراضي» التركية.

وأضاف أوشاكوف أن «أردوغان قد يقترح رسمياً أمراً ما»، متوقعاً إجراء «مناقشة مفيدة ومثيرة للاهتمام».

كانت وزارة الدفاع الروسية قالت، أمس الثلاثاء، إن وزير الدفاع سيرجي شويجو أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي خلوصي أكار بشأن الأزمة الأوكرانية.

وذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، نقلاً عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، أن الوزيرين ناقشا الوضع في أوكرانيا.



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المصدر: آ ف ب