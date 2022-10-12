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ميلوني تجري محادثات مع حليفيها بشأن الفريق الحكومي

قادة أحزاب اليمين المتحالفة
12 أكتوبر 2022 18:08

قالت جورجيا ميلوني، زعيمة حزب «إخوة إيطاليا» والمكلفة بتشكيل الحكومة الإيطالية الجديدة إنها ستجري جولة جديدة من المحادثات، اليوم الأربعاء، مع حليفيها زعيم حزب «الرابطة» ماتيو سالفيني وزعيم حزب «فورتسا إيطاليا» سيلفيو برلسكوني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وصرحت ميلوني لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا» أثناء توجهها إلى مجلس النواب: «نحن نعمل. أنا متفائلة». 

وقاد حزب ميلوني اليميني تحالف يمين الوسط إلى الفوز في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي.

وأضافت: «يبدو لي أن الأمور تجري على ما يرام. سنكون جاهزين».

وتبدأ الدورة البرلمانية الجديدة، غدا الخميس، بعقد جلسات لاختيار رئيسي مجلسي النواب والشيوخ. 

وتحدثت تقارير إعلامية عن توتر شديد في صفوف ائتلاف اليمين، لاسيما بين ميلوني وبرلسكوني على خلفية تشكيل الحكومة الجديدة.

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المصدر: وكالات
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