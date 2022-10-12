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بوتين يقترح إنشاء مركز رئيسي للغاز في تركيا

أرشيفية
12 أكتوبر 2022 18:06

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا قد تعيد توجيه الإمدادات المخصصة لخط أنابيب نورد ستريم التالف إلى البحر الأسود لإنشاء مركز غاز أوروبي رئيسي في تركيا، أو حتى استخدام الجزء السليم من نورد ستريم 2 لإمداد الاتحاد الأوروبي بالغاز.
ويجري التحقيق حالياً في انفجارات وقعت الشهر الماضي وألحقت أضراراً جسيمة بخطي الأنابيب نورد ستريم 1 و2 اللذين شيدتهما روسيا تحت مياه بحر البلطيق.
وقال بوتين، إن من الممكن إصلاح خطوط الأنابيب، لكن على روسيا وأوروبا تقرير مصيرهما أولاً.
وأضاف "يمكننا نقل كميات الغاز الضائعة في نورد ستريم... إلى منطقة البحر الأسود، وبالتالي تحويل الطرق الرئيسية لتوريد وقودنا، غازنا الطبيعي إلى أوروبا، عبر تركيا، وإنشاء أكبر مركز للغاز المتجه لأوروبا في تركيا".
ومضى قائلاً "هذا بالطبع إذا كان شركاؤنا مهتمين بهذا. مع التأكد من الجدوى الاقتصادية بالطبع".
وأشار بوتين أيضاً إلى أنه لا يزال من الممكن إرسال الغاز الروسي إلى أوروبا من خلال الجزء السليم من خط أنابيب نورد ستريم 2، لكن قال إن الكرة الآن في ملعب الاتحاد الأوروبي بشأن ما إذا كان يريد ذلك.
وتضررت ثلاثة من خطوط أنابيب نورد ستريم، وهو ما يترك خطاً واحداً فقط من نورد ستريم 2، الذي تبلغ طاقته السنوية 27.5 مليار متر مكعب، قابلاً للعمل.
وقال بوتين إن روسيا يمكن أن تفتح صمامات الغاز على هذا الخط إذا أرادت أوروبا ذلك. 

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