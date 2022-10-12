روسيا تعتقل 8 لصلتهم بتفجير جسر القرم

أعلن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل خمسة روس وثلاثة من مواطني أوكرانيا وأرمينيا لصلتهم بالانفجار الذي دمر جسراً حيوياً إلى شبه جزيرة القرم، متهما أوكرانيا بتدبير الهجوم. وقال جهاز الأمن الاتحادي، إن الانفجار دبرته وحدة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها كيريلو بودانوف، مردداً اتهامات أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما يتعلق بما وصفه "هجوم إرهابي" استهدف بنية تحتية مدنية حيوية. وقال جهاز الأمن الاتحادي، الذي حل محل جهاز الاستخبارات السوفيتي (كيه.جي.بي)، إن "من دبر الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو وحدة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، ورئيسها كيريلو بودانوف، وموظفوها وعملاؤها". ولم تؤكد أوكرانيا رسمياً ضلوعها في تفجير الجسر يوم السبت، لكن بعض المسؤولين الأوكرانيين احتفلوا بما خلفه من أضرار. وقال جهاز الأمن الاتحادي، إن العبوات الناسفة وضعت في لفائف البولي إيثيلين الذي يستخدم في البناء وبلغ وزنها 22.7 طن، وتم نقلها من أوكرانيا إلى روسيا عبر بلغاريا وجورجيا وأرمينيا. وأضاف في بيان "التحكم في حركة البضائع على طول الطريق بأكمله والاتصالات مع المشاركين في مخطط النقل الإجرامي تم تنفيذه من جانب موظف في وحدة الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية". واكتسب جسر المركبات والسكك الحديدية الذي يبلغ طوله 19 كيلومتراً، وهو مشروع له مكانة كبيرة افتتحه بوتين في عام 2018، أهمية لوجستية للحملة العسكرية في أوكرانيا، إذ تمر الإمدادات إلى القوات الروسية التي تقاتل في جنوب أوكرانيا من خلاله.