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أميركا: الالتزام بدعم أوكرانيا "يمتد عبر جميع الفصول"

أميركا: الالتزام بدعم أوكرانيا "يمتد عبر جميع الفصول"
12 أكتوبر 2022 17:01

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أمام اجتماع في مقر حلف شمال الأطلسي (الناتو) اليوم الأربعاء في بروكسل إن الالتزام بدعم أوكرانيا" يمتد عبر جميع الفصول".
وأضاف خلال خطابه أمام وزراء الدفاع المجتمعين أن التزام مجموعة الاتصال الخاصة بالمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا " لا يتوقف على نتائج أي معركة معينة".
وأوضح أوستن أن سلسلة الهجمات الصاروخية التي شنتها روسيا على مدن أوكرانية" تضع أهدافا ليس لها أغراض سياسية في مرمى النيران"، مدينا الهجمات الروسية الأخيرة.

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 وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن نحو 50 دولة من أنحاء العالم تشارك في المباحثات. ويعد هذا الاجتماع هو السادس، والرابع الذي يجرى حضوريا، للمجموعة التي تشكلت في يونيو الماضي.

المصدر: د ب أ
أميركا
روسيا
أوكرانيا
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