الجيش الصومالي يعلن مقتل 50 إرهابياً

قال الجيش الصومالي إنه قتل 50 من مسلحي حركة الشباب الإرهابية بالتعاون مع السكان المحليين أثناء عملية عسكرية جرت، اليوم الأربعاء، في منطقة يسومن بإقليم هيران، وسط البلاد. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية أن قائد الجيش العميد أدوا يوسف راغي قال: إن القوات المسلحة تصدت لهجوم يائس ضد منطقة يسومن، وألحقت «بالعدو الإرهابي» خسائر فادحة. وأوضح قائد الجيش الصومالي أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى يتم تطهير جميع أرجاء البلاد من الإرهابيين. وكان الجيش الصومالي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، مقتل أربعة من مسلحي حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية نفذها شمالي منطقة بلعد بمحافظة شبيلي الوسطى. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية أن الجيش ضبط أسلحة وعربات كانت بحوزة المسلحين. وأشارت إلى أن عملية الجيش الوطني جاءت بعدما تلقى معلومات تفيد بأن عدداً من مسلحي الشباب الإرهابية يذهبون سراً إلى بعض القرى من أجل «أخذ الأموال إجبارياً من المزارعين».