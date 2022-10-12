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بوتين: الهجوم على نورد ستريم «إرهابي دولي»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
12 أكتوبر 2022 16:17

شجب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء عمليات التسرّب التي طالت خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الذي يربط روسيا بألمانيا، معتبراً أنها "إرهاب دولي"، ومؤكداً أنّها تخدم مصلحة الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي في كلمة متلفزة أمام منتدى للطاقة "المستفيدون واضحون (...) لأنّ (هذا الحادث) يعزّز الأهمية الجيوسياسية لأنظمة الغاز المتبقّية، تلك التي تمرّ عبر أراضي بولندا (...) وأوكرانيا، والتي بنتها روسيا على نفقتها الخاصة. ولكنّه أيضاً (يفيد) الولايات المتحدة، التي يمكنها الآن تسليم طاقتها بأسعار مرتفعة".

 

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