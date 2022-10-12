الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الكرملين يكشف حقيقة حديث ماسك مع بوتين

مبنى الكرملين
12 أكتوبر 2022 15:43

نفى كل من الكرملين والملياردير الأميركي إيلون ماسك، تقريراً ورد فيه أن ماسك تحدث بصورة مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن أوكرانيا.
وأفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأربعاء، بأن إيان بريمر رئيس مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية، كتب في مذكرة للعملاء أمس الأول الاثنين، أن ماسك أخبره بشأن حديثه مع الرئيس الروسي مؤخراً.
وقال بريمر إن المحادثة جاءت قبل أن ينشر ماسك سلسلة من التغريدات على موقع «تويتر»، يحث فيها أوكرانيا على السعي من أجل التوصل إلى حل تفاوضي مع روسيا، والتنازل عن شبه جزيرة القرم بصورة نهائية.
وقال ماسك في تغريدة أمس إنه لم يتحدث مع بوتين بشأن الحرب، مضيفاً أن مثل هذه المكالمة ستكون «بلا جدوى، حيث إنه لا يوجد في الوقت الحالي أي تطابق بين المطالب الروسية والأوكرانية - كما أن (وجود تطابق) أمر ليس وشيكاً».
ورد بريمر على «تويتر» بعد ساعات قليلة، حيث قال إن ماسك أخبره بأنه تحدث مع بوتين.

أخبار ذات صلة
روسيا تدرس مشروعا بديلا عن أنابيب "نورد ستريم"
مساعي السلام
المصدر: وكالات
فلاديمير بوتين
إيلون ماسك
الكرملين
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©