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بوتين يصدر بياناً بشأن معدلات تصدير وإنتاج النفط

بوتين يصدر بياناً بشأن معدلات تصدير وإنتاج النفط
12 أكتوبر 2022 15:38

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن روسيا تعتزم إبقاء معدلات إنتاج وصادرات النفط عند المستويات الحالية حتى عام 2025، مضيفاً أن موسكو لن تتخلى عن مكانتها الرائدة عالمياً في سوق الطاقة العالمية رغم العقوبات الغربية.
وأشاد بوتين أيضاً بمجموعة (أوبك+)، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستخفض الإنتاج في محاولة للحفاظ على ارتفاع أسعار النفط.
وقال بوتين إنه لا ينبغي «تسييس» قضية الطاقة المتجددة، واتهم الاتحاد الأوروبي بتقليل الاستثمار في النفط والغاز.
وفي كلمة ألقاها في منتدى للطاقة في روسيا، أضاف بوتين أن موسكو لا علاقة لها بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، واتهم الاتحاد الأوروبي بالترويج للطاقة الخضراء على حساب تطوير قطاع النفط والغاز. 

 

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