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بلينكن يرحب باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين
12 أكتوبر 2022 08:19

رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الأربعاء، بتوصل إسرائيل ولبنان لاتفاق بشأن الحدود 
البحرية المشتركة في البحر المتوسط.

وقال بلينكن في تغريدة عبر حسابه على تويتر ليل الثلاثاء/الأربعاء: "أرحب بالإنجاز التاريخي الذي حققه لبنان وإسرائيل بإنشاء حدود بحرية دائمة بوساطة الولايات المتحدة. يمثل هذا الإنجاز مصدرا جديدا للازدهار والاستقرار والتنسيق الإقليمي الذي سيوفر موارد طاقة حيوية للعالم".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الثلاثاء: توصل إسرائيل ولبنان لاتفاق بشأن الحدود البحرية المشتركة في البحر المتوسط. وأضاف: "هذا إنجاز تاريخي".

وقالت الرئاسة اللبنانية: "النسخة النهائية للعرض ترضي لبنان وتلبي مطالبه وتحافظ على حقوقه في ثروته الطبيعية".

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المصدر: وكالات
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أنتوني بلينكن
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