الخميس 13 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بايدن: أعتقد أن بإمكاني هزيمة ترامب مجدداً

جو بايدن
12 أكتوبر 2022 07:31

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أنّه لم يقرّر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للفوز بولاية ثانية، مؤكّداً في الوقت نفسه اقتناعه بأنّه "قادر على هزيمة دونالد ترامب مجدّداً".

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قال بايدن إنّه بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في نوفمبر "سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار" بشأن انتخابات 2024.
وأكّد الرئيس الديموقراطي أنّه إذا حصل وأن اضطر لمواجهة سلفه الجمهوري في الانتخابات المقبلة "فأعتقد أنّ بإمكاني هزيمة دونالد ترامب مجدّداً".
وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان لا يرى في تقدّمه في السنّ ما يحول دون ترشّحه لولاية ثانية، دافع بايدن بشدّة عن قدراته على أداء مهام منصبه.
وبايدن الذي يحتفل هذا العام بعيد ميلاده الثمانين هو الرئيس الأكبر سنّاً في تاريخ الولايات المتّحدة.
وقال "السؤال هو: "هل يمكنك القيام بهذه المهمة؟ أعتقد أنّني أستطيع القيام بهذه المهمة".
وأضاف "سمِّ لي رئيساً، في التاريخ الحديث، فعل الكثير بقدر ما فعلت في العامين الأولين" من ولايته.
وفي أواخر الربيع تراجعت شعبية بايدن إلى أدنى مستوياتها قبل أن تتحسن قليلاً في الأشهر الأخيرة.

أخبار ذات صلة
الإمارات: ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يعزز الازدهار
بايدن يشيد بـ«الاتفاق التاريخي» بين لبنان وإسرائيل
المصدر: وكالات
جو بايدن
ترامب
آخر الأخبار
لانا نسيبة تلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتغير المناخ
اليوم 01:54
سودانيون يتظاهرون في الخرطوم للمطالبة بحكومة مدنية (أرشيفية)
عربي ودولي
«اتفاق وشيك» بين الجيش والمدنيين في السودان
اليوم 01:54
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
عربي ودولي
تحذيرات أممية من تزايد الكوارث العالمية بفعل الحر الشديد
اليوم 01:54
البرلمان العراقي
عربي ودولي
33 مرشحاً يتنافسون اليوم على منصب رئيس العراق
اليوم 01:54
أرشيفية
عربي ودولي
«الحوثي» يقتل جندياً أسيراً بـ«التعذيب»
اليوم 01:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©