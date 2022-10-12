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صاروخ فضائي يتلقى أمراً بالتدمير الذاتي بعد فشل إطلاقه في اليابان

صاروخ إبسيلون رقم 6 ينطلق من منصة الإطلاق في مركز أوشينورا للفضاء (USC) في كيموتسوكي غون بمحافظة كاجوشيما
12 أكتوبر 2022 07:21

تلقّى صاروخ فضائي تابع لوكالة الفضاء اليابانية ومحمّل بأقمار اصطناعية أمراً بالتدمير الذاتي بعد فشل عملية إطلاقه الأربعاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام يايانية عدّة بينها التلفزيون العمومي "إن إتش كي" ووكالة "كيودو" للأنباء.

ولم تؤكّد وكالة الفضاء اليابانية (جاكسا) في الحال المعلومات التي أوردتها وسائل الإعلام ومفادها أنّ الصاروخ "إيبسيلون" تلقّى أمراً بالتدمير الذاتي بعدما اكتشفت "جاكسا" أنّه يعاني من مشكلة تحول دون تحليقه بأمان.

وتمّ قطع البث المباشر لعملية إطلاق الصاروخ من مركز أوشينورا للفضاء في منطقة كاغوشيما (جنوب)، واكتفى المعلّقون بالقول إنّ هناك مشكلة، من دون إعطاء أيّ تفاصيل.

وبحسب وسائل إعلام عدّة، بينها التلفزيون العمومي، فإنّ هذا أول صاروخ فضائي تفشل اليابان في إطلاقه منذ 2003.

وإيبسيلون صاروخ يعمل بالوقود الصلب دخل الخدمة في 2013 وقد تمّ مذّاك إطلاقه بنجاح خمس مرّات. 
والصاروخ كان محمّلاً بأقمار اصطناعية لوضعها في المدار.

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