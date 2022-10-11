رئيس وزراء تشاد يستقيل تمهيداً لتشكيل «حكومة وحدة وطنية»

استقال رئيس وزراء تشاد وحكومته، الثلاثاء، غداة تعهّد رئيس المجلس العسكري الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو بتشكيل «حكومة وحدة وطنية» تمهيدا لإجراء انتخابات.

وأعلن مكتب ديبي، أنّ رئيس الوزراء ألبرت باهيمي باداكي قدّم استقالته خلال لقاء مع رئيس المجلس العسكري الذي أدّى الاثنين اليمين رئيساً لفترة انتقالية.

تسلم الجنرال محمد إدريس ديبي إيتنو، البالغ من العمر 38 عاماً، رئاسة تشاد في 20 أبريل 2021، في يوم مقتل والده إدريس ديبي إيتنو على الجبهة في معارك مع المتمردين.

وكان باداكي تولّى رئاسة الحكومة الانتقالية لمدة 18 شهراً.

وتبنى «الحوار الوطني الشامل والسيادي» الذي افتتح في 20 أغسطس الماضي، قرارات عدة، بينها تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 24 شهراً، ومنح أعضاء المجلس العسكري حقّ الترشّح للانتخابات المزمع إجراؤها.



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المصدر: آ ف ب