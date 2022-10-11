الجيش النيجيري يقتل عشرات المتطرفين

ذكر مسؤولون في نيجيريا أن عشرات المسلحين من جماعة متطرفة لقوا حتفهم في ضربة جوية للجيش النيجيري شمالي البلاد الأسبوع الجاري. وقال موسى دانمادامي المتحدث باسم الجيش، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن زعيم الجماعة علي دوجو كان من بين القتلى. وأضاف المتحدث أنه تم خلال الهجوم تدمير مبنى كان الإرهابيون يجتمعون داخله في قرية «بادي» بولاية كادونا شمالي البلاد. وتم شن الهجوم يوم السبت الماضي. وشن المسلحون، تحت قيادة دوجو، العديد من الهجمات على قرى ومدارس شمالي نيجيريا والنيجر المجاورة. ووفقاً لمصادر عسكرية، تحظى الجماعة، التي يقودها دوجو، ولا تحمل اسما، بروابط وثيقة مع حركة بوكو حرام الإرهابية، التي شنت عشرات الآلاف من الهجمات كما قتلت وخطفت آلاف الأشخاص في نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون المجاورة منذ 2009.