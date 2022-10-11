الأمم المتحدة تنتخب 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان

نيويورك (وام)

انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بعد جولة واحدة من التصويت الذي جرى أمس، في قاعة الجمعية بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك.

والدول الأعضاء التي تم انتخابها من مجموعة الدول الأفريقية، للأربعة مقاعد الشاغرة بالمجلس، اعتباراً من مطلع يناير القادم، هي كل من المغرب 178 صوتاً، والجزائر 178 صوتاً، وجنوب أفريقيا 182 صوتاً، والسودان 157 صوتاً.

ومن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، فازت في الأربعة مقاعد الشاغرة، اعتباراً من مطلع العام القادم، كل من بنجلاديش وحصلت على 160 صوتاً، وقرغيزستان وحصلت على 126 صوتاً، ومالديف وحصلت على 154 صوتاً، وفيتنام وحصلت على 145 صوتاً. ومن مجموعة دول شرق أوروبا «مقعدان شاغران» حصلت جورجيا على 178 صوتاً، ورومانيا على 176 صوتاً. ومن مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للمقعدين الشاغرين حصلت كل من شيلي على 144 صوتاً، وكوستاريكا على 134 صوتاً. وللمقعدين المخصصين لمجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى، فازت كل من بلجيكا 168 صوتاً، وألمانيا بـ 167 صوتاً.