الأربعاء 12 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الأمم المتحدة تنتخب 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان

الأمم المتحدة تنتخب 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان
12 أكتوبر 2022 01:51

نيويورك (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: دعم جهود إنهاء معاناة الشعب اليمني
الإمارات: تحقيق أهداف التنمية المستدامة أولوية

انتخب أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، 14 دولة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بعد جولة واحدة من التصويت الذي جرى أمس، في قاعة الجمعية بالمقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك.
والدول الأعضاء التي تم انتخابها من مجموعة الدول الأفريقية، للأربعة مقاعد الشاغرة بالمجلس، اعتباراً من مطلع يناير القادم، هي كل من المغرب 178 صوتاً، والجزائر 178 صوتاً، وجنوب أفريقيا 182 صوتاً، والسودان 157 صوتاً.
ومن مجموعة دول آسيا والمحيط الهادي، فازت في الأربعة مقاعد الشاغرة، اعتباراً من مطلع العام القادم، كل من بنجلاديش وحصلت على 160 صوتاً، وقرغيزستان وحصلت على 126 صوتاً، ومالديف وحصلت على 154 صوتاً، وفيتنام وحصلت على 145 صوتاً. ومن مجموعة دول شرق أوروبا «مقعدان شاغران» حصلت جورجيا على 178 صوتاً، ورومانيا على 176 صوتاً. ومن مجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للمقعدين الشاغرين حصلت كل من شيلي على 144 صوتاً، وكوستاريكا على 134 صوتاً. وللمقعدين المخصصين لمجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى، فازت كل من بلجيكا 168 صوتاً، وألمانيا بـ 167 صوتاً. 

الأمم المتحدة
مجلس حقوق الإنسان
مجلس حقوق الإنسان الدولي
حقوق الإنسان
الجمعية العامة للأمم المتحدة
آخر الأخبار
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
الرياضي
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
اليوم 13:00
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
الرياضي
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
اليوم 12:45
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
دنيا
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
اليوم 12:33
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 12:33
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
الرياضي
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©