الجيش اليمني يحبط هجمات حوثية في جبهات غرب تعز

عدن (الاتحاد)

أحبط الجيش اليمني، أمس، هجمات إرهابية شنتها ميليشيات الحوثي في الجبهات الغربية من محافظة تعز.

وتركزت المواجهات في جبهة «غراب»، غربي المدينة وفي جبهة «الأحطوب»، بأطراف مديرية «جبل حبشي»، بالريف الغربي للمحافظة.

وتمكنت قوات الجيش من إجبار الميليشيات على التراجع والفرار وتكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

كما استهدفت الميليشيات الإرهابية، أمس، تجمعاً سكنياً بقصف صاروخي في مديرية «حريب» جنوبي محافظة مأرب.

وقالت مصادر محلية: إن عدداً من المنازل تضررت جراء القصف «الحوثي» على قرية «الهجر»، بـ«عزلة ملعاء» التابعة لمديرية «حريب».

وخلّف القصف، بحسب المصادر، حالة من الهلع والخوف في أوساط المدنيين، وجلّهم من الأطفال والنساء، كما تضررت عدة منازل.

وتستهدف الميليشيات الحوثية بشكل دائم سكان مديرية «حريب» بقصف صاروخي، ما تسبب بسقوط ضحايا وموجات نزوح، وسط صمت دولي.

وفي سياق آخر، أعلنت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة شرقي اليمن، إحالة 16متهماً بتهريب أسلحة ومخدرات لصالح ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وقال مصدر أمني: إن من بين المتهمين المحالين للنيابة في حضرموت، خلية حوثية مكونة من 7 أشخاص، متورطة بتهريب الأسلحة إلى اليمن.

وأوضح المصدر أن العناصر الآخرين متورطين بوقائع جلب مواد مخدرة، و4 من تجار ومروجي المخدرات.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالمهرة عملت على التسريع في الإجراءات القانونية بحق المتهمين، تحت إشراف النيابة العامة بالمحافظة، كون تلك الجرائم تهدد الأمن الوطني العام.

وأحبطت قوات الأمن وخفر السواحل بالمهرة، في أكثر من واقعة، عمليات تهريب أسلحة ومخدرات لميليشيات الحوثي عن طريق البحر، حيث تحاول العصابات المتورطة الاستفادة من الشريط الساحلي الكبير الذي تمتلكه المحافظة، لتنفيذ عمليات التهريب.