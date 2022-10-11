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السودان.. «الآلية الثلاثية» تبحث مع البرهان تسوية سياسية عاجلة

السودان.. «الآلية الثلاثية» تبحث مع البرهان تسوية سياسية عاجلة
12 أكتوبر 2022 02:03

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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عقدت «الآلية الثلاثية» للأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية «إيجاد»، أمس، اجتماعاً مع رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، لاستعجال تسوية سياسية في البلاد.
جاء ذلك في بيان لـ«الآلية الثلاثية» عقب لقائها مع البرهان في الخرطوم.
وقالت «الآلية الثلاثية» في بيان: «التقت الآلية الثلاثية الثلاثاء برئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وتناول اللقاء التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية السودانية وآفاق الخروج من الأزمة السياسية الراهنة».
ونقل البيان عن الناطق باسم «الآلية الثلاثية» السفير محمد بلعيش أن «الاجتماع اتسم بروح الصراحة والإرادة الصادقة لاستعجال تسوية سياسية تكون من هندسة السودانيين أصحاب المصلحة أنفسهم على أساس أوسع توافق ممكن».
وأوضح أن «السودان في أمس الحاجة إلى انفراجة، والحوار لا محيد عنه إذا أردنا تأمين التحول الديمقراطي المنشود وبناء السودان الجديد».
وفي 8 يونيو الماضي، انطلق في السودان حوار وطني لحل الأزمة السياسية، برعاية «الآلية الثلاثية»، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقاً.
ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات البرهان الاستثنائية.

السودان
أزمة السودان
الأمم المتحدة
الاتحاد الأفريقي
منظمة الإيجاد
مجلس السيادة السوداني
عبدالفتاح البرهان
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