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البحرية التونسية تنقذ 200 مهاجر قبالة سواحل البلاد

أرشيفية
12 أكتوبر 2022 01:45

تونس (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس، أنها أنقذت نحو 200 مهاجر نهاية الأسبوع الفائت غالبيتهم من التونسيين خلال 9 عمليات تدخل في سواحل البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: «تمكنت وحدات عائمة (سفن مخصصة لعمليات الإنقاذ) تابعة لجيش البحر خلال نهاية الأسبوع الماضي من إنقاذ 194 مهاجراً غير شرعي».
ومن بين المهاجرين 118 تونسياً و76 من جنسيات إفريقية جنوب الصحراء، وتتراوح أعمارهم بين عامين و49 عاماً ومن بينهم 42 امرأة و8 أطفال، وفقاً للوزارة.
وتم إنقاذ المهاجرين خلال تنفيذ 9 عمليات للبحرية التونسية في أماكن متفرقة في السواحل الشمالية والشرقية والجنوبية.
ومع تحسّن الأحوال الجوية في تونس تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقاً من السواحل التونسية والليبية نحو إيطاليا وتنتهي أحياناً بحوادث غرق.

تونس
السواحل التونسية
الهجرة غير الشرعية
إنقاذ المهاجرين
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