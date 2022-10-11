30 قتيلاً بغرق زورقي مهاجرين في اليونان

أعلن خفر السواحل اليونانيون العثور على جثة جديدة، الثلاثاء، بعد غرق زورقين الأسبوع الماضي في بحر إيجه باليونان كانا ينقلان مهاجرين ليرتفع عدد الضحايا إلى 30 على الأقل.

وبحسب حصيلة نشرت السبت، بلغ عدد الضحايا 29.

انتشلت جثة امرأة، الثلاثاء، قبالة جزيرة «كيثيرا» في جنوب شبه جزيرة «بيلوبونيز»، حيث جنح زورق شراعي يحمل 95 مهاجراً ليل الأربعاء الخميس في حين كانت رياح عاتية تهب في هذه المنطقة.

أنقذ ثمانون شخصاً في حادث الغرق هذا. واعتقل أحدهم السبت يشتبه في كونه مهرباً.

كذلك، لقي 18 شخصاً على الأقل معظمهم من النساء حتفهم في حادث غرق آخر قبالة جزيرة «ليسبوس» شمال شرق بحر إيجه في شرق البحر الأبيض المتوسط فجر الخميس.

كان الزورق ينقل 40 صومالياً، بينهم عشرة فقط، كانوا يرتدون سترات نجاة بحسب السلطات اليونانية.

في الأشهر الثمانية الأولى من العام، أنقذ خفر السواحل 1500 شخص، أي أكثر بـ 600 عن العام الماضي. أخبار ذات صلة اليونان وتركيا تدشنان أول خط بحري مباشر بين البلدين تونس.. انتشال جثث 8 مهاجرين قبالة ساحل جرجيس

المصدر: آ ف ب