ليبيا.. «النواب» و«الدولة» يبحثان التوافق على دستور 1951

حسن الورفلي (بنغازي)

تسعى الأطراف الليبية إلى تحريك الإطار الدستوري والتوافق عليه لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب وقت ممكن، وذلك بعد عقد اجتماع جديد بين مجلسي النواب والدولة لبحث عدد من الملفات منها التوافق على دستور عام 1951، والدفع نحو إنجاح المصالحة الوطنية بين الفرقاء الليبيين خلال الفترة المقبلة.

وأكد عضو البرلمان الليبي عبد المنعم العرفي أن الاجتماع تم بين المجلسين في مدينة البيضاء شرقي البلاد، للتشاور حول التوافق على مواد دستور عام 1951 بعد الفشل في التوافق على الإطار الدستوري اللازم للانتخابات بسبب الخلاف حول بعض المواد الخاصة بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إنّهم ناقشوا مع مجلس النواب ملف المصالحة الوطنية وضرورة إعادة المهجرين إلى ديارهم وضمان أمنهم، ومحاولة التوافق بين أعضاء المجلسين حول الخطوط العريضة لآليات تنفيذ هذا المقترح ومسألة التوافق للرجوع إلى دستور 1951.

وفي سياق متصل، شدد نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزيدون زينينغا، على ضرورة إنجاز «الإطار الدستوري» لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن.

جاء تصريح زينينغا خلال لقائه في طرابلس النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، بحسب ما أعلنته البعثة الأممية لدى ليبيا.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن بوشاح أطلع زينينغا خلال اللقاء على المداولات في المجلس الأعلى للدولة حول مشروع «الإطار الدستوري»، والمواد التي جرى التصويت والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجلس الأعلى للدولة.

وأضافت البعثة الأممية، أن زينينغا أكد دعم جهود مجلس الدولة للتوافق مع البرلمان بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

في غضون ذلك، أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أمس، أهمية تقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي الجديد، لإيجاد حل سياسي يقود إلى اتفاق حول «القاعدة الدستورية»، والذهاب إلى الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك خلال استقبال اللافي سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، والوفد المرافق لها في طرابلس.

وأشار اللافي إلى أن إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مرتبط بإعداد ميثاق وطني يتوافق عليه الليبيون، مشيراً إلى أن إصدار قانون المصالحة الوطنية بعد عرضه على السلطة التشريعية سيساعد على تنفيذ هذا المشروع الوطني.