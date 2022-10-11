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تأكيد إماراتي على أهمية حماية حقوق الطفل

تأكيد إماراتي على أهمية حماية حقوق الطفل
12 أكتوبر 2022 01:58

نيويورك (الاتحاد) 

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أكدت الإمارات أن الأطفال ثروة المستقبل وبسواعدهم تحافظ الدولة على نهضتها ومنجزاتها، وبإرادتهم تضمن غداً أفضل، مشيرةً إلى أنها سنت القوانين والتشريعات لحماية حقوق الطفل كما أطلقت مبادرة «وحدة حماية الطفل»، وصادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
وقالت الإمارات، في بيان حول تعزيز حقوق الطفل وحمايتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، إنها أولت أهمية قصوى لتعزيز وحماية حقوق الطفل على الصعيد الوطني، وسنّت القوانين والتشريعات والسياسات لتوفير أفضل سبل الرعاية والحماية وفق أحدث الممارسات العالمية.
وأضاف البيان: إن الإمارات باتت من الدول الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة، وسنت العديد من القوانين والتشريعات التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية اللازمة.
وأوضح أن الإمارات اعتمدت يوم 15 مارس من كل عام للاحتفال بـ«يوم الطفل الإماراتي»، حيث يهدف هذا اليوم إلى توعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل وضمانها لكي ينمو في بيئة صحية وآمنة. 
وذكر البيان أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع، مشيراً إلى إطلاق وزارة التربية والتعليم مبادرة «وحدة حماية الطفل»، لتشمل طلبة المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، بهدف حمايتهم من جميع أنواع الإساءة والإهمال والاستغلال، والحفاظ على سلامة الطلبة بدنياً ونفسياً وتعليمياً.
كما أشار البيان إلى جهود الإمارات نحو تعزيز وتطوير السياسيات والاستراتيجيات المعنية بحقوق الطفل، مؤكداً اعتماد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة 2017 - 2021.

الإمارات
حقوق الطفل
حماية الطفل
الأمم المتحدة
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