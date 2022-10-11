الإمارات: تحقيق أهداف التنمية المستدامة أولوية

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أهم أولوياتها، مشيرة إلى استثمار 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، ودعم النمو المستدام في اقتصاد الدولة.

وقالت الإمارات في بيان، أمس، أمام اجتماع أممي حول التنمية المستدامة، إن مؤتمر الأطراف المتعددة «COP-28» والذي ستستضيفه الدولة العام المقبل من أهم الملتقيات الدولية التي نتطلع إليها.

وأضاف البيان «نأمل من خلال استضافتنا للمؤتمر، ترسيخ دورنا كوسيط فعال وشريك محوري في العمل المناخي والوصول لنتائج ملموسة وخطط عمل مدروسة، وتحويل الحديث إلى فعل»، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس نظرة الإمارات تجاه مستقبل مستدام يتكل على الطاقة المتجددة والخضراء، وبناء اقتصاد متين.

وقال «تقوم الإمارات باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه العمل المناخي، منها تأسيس أول هيئة مستقلة لتغير المناخ، حيث تم إطلاق «الهيئة» بتاريخ 20 سبتمبر 2022 تزامناً مع أسبوع المناخ في نيويورك، ومن المقرر أن تكون كياناً مستقلاً ومحايداً للعمل المناخي، يجمع بين القطاعين الخاص والحكومي.

وتابع البيان «استضافت الإمارات أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا العام، حيث شارك نحو 30 ألف شخص من 150 دولة، وأكثر من 600 متحدث رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مشاركة حوالي 300 شركة من خلال عرضها لأحدث التكنولوجيا والتطوير في مجال الطاقة المتجددة والخضراء».

وأضاف «سوف تستثمر الإمارات 600 مليار درهم حتى عام 2050 لضمان تلبية الطلب على الطاقة، ودعم النمو المستدام في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تهدف استراتيجية الطاقة للإمارات لعام 2050 إلى مزج الطاقة المتجددة والنووية لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، حيث ستشكل الطاقة النظيفة 50 بالمئة من إجمالي الطاقة».