إسبانيا تفرض إجراءات لخفض استهلاك الغاز

تسعى تسعى إسبانيا إلى خفض استهلاكها من الغاز الطبيعي خلال شهور الشتاء بنسبة تصل إلى 13.5% من خلال دفع الشركات والحكومات المحلية إلى خفض استهلاك الوقود. في هذا السياق، فرضت الحكومة الإسبانية منذ أغسطس الماضي قيوداً على استخدام أنظمة التكييف والتدفئة في المباني العامة بهدف الحد من استهلاك الطاقة. والآن، ترغب الحكومة في إلزام المدن والبلدات بتقليل إضاءة الشوارع والتشجيع على استخدام ألواح الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل، بحسب بيان صادر عن وزارة التحول البيئي الإسبانية. كما تعتزم الحكومة مطالبة الشركات الكبرى بمراجعة فورية لخطط تحسين كفاءة استهلاك الطاقة لديها، وإلزامها بخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي. كما تتضمن الإجراءات الحكومية تقديم حوافز ضريبية لاستهلاك الطاقة الخضراء، ومنح الشركات الصغيرة قروضا لتقليل استهلاك الوقود. يشار إلى أن هناك إجمالي 73 إجراء، لكن لم يتم الإعلان عن التفاصيل بعد. وأوضحت وزيرة التحول البيئي تيريسا ريبيرا أن الأمر يتعلق أولاً وأخيراً بـ «التضامن مع باقي أوروبا». وشددت على أن إسبانيا لديها وضع فيما يتعلق بالشتاء يختلف عن «الدول الأخرى في أوروبا التي كانت تاريخياً أكثر اعتماداً على الغاز الروسي». وأضافت أن انقطاع الغاز والكهرباء على نطاق واسع أمر مستبعد في إسبانيا خلال الشتاء، لكن ليس في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.