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25 قتيلاً باشتباكات أهلية في جنوب السودان

اشتباكات أهلية في جنوب السودان (أرشيفية)
12 أكتوبر 2022 00:09

قال مسؤولون إن 25 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في جنوب السودان، بعد اشتباك شبان من بلدتين متجاورتين في شمال البلاد لتنازعهم على الحدود التي تفصل المنطقتين.
وغالبا ما تتحول الاشتباكات الناجمة عن نزاعات محلية على المراعي والمياه والأراضي الزراعية والموارد الأخرى إلى اشتباكات دامية في جنوب السودان.
بدأت الاشتباكات عندما هاجم شبان مسلحون من بلدة "تويك" في ولاية واراب الواقعة على الحدود مع السودان يوم الاثنين أشخاصا من مدينة "أبيي" المتاخمة والواقعة أيضا على الحدود.
وقال إرياك ميار إرياك، وهو نائب يمثل ولاية واراب في البرلمان "نجم عن تلك الغارة المسلحة … وقوع 15 قتيلا من تويك".
وأوضح دينج أجاك، أحد المسؤولين الإداريين المحليين، إن 12 آخرين من سكان مدينة أبيي لقوا حتفهم، ومن بينهم امرأتان وطفل.
وقال كلا المسؤولين إن هناك خلافا بين الطرفين على الحدود الفاصلة بين البلدتين، ويتهم كل طرف الآخر بالتعدي على أرضه.
واضاف إرياك "إن الوضع مقلق … والتوتر شديد"، محذرا من أن العنف قد يتصاعد إن لم يتم تسوية النزاع.
وهذه هي أحدث حلقات الاشتباك المميتة بين الجانبين لتنازعهما على نفس قطعة الأرض. ففي فبراير الماضي، شن شبان مسلحون من "تويك" هجمات على اشخاص من مدينة "أبيي" وقتلوا عدة أشخاص وشردوا آخرين وحرقوا منازل.

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المصدر: رويترز
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