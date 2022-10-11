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الإمارات ترحب بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

شعار وزارة الخارجية والتعاون الدولي
11 أكتوبر 2022 23:53

رحبت دولة الإمارات بتوصل الجمهورية اللبنانية ودولة إسرائيل لاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية، وثمّنت جهود الوساطة الحثيثة التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية بين البلدين، وأعربت عن الأمل في أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز استقرار المنطقة.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، على هذا الاتفاق والجهود التي مكّنت من تحقيقه، مؤكدة أنه خطوة إيجابية وعملية لدفع مسارات الازدهار والتنمية، وتحقيق المصالح الاقتصادية لكلا البلدين.
وأكدت الوزارة أهمية تعاون البلدين لما من شأنه تعزيز المصالح الاقتصادية وتوطيد السلم والأمن الإقليميين.

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