لبنان يبدأ التنقيب فور انتهاء ترسيم الحدود البحرية
عون يلتقي ميقاتي
11 أكتوبر 2022 23:24
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي أن الشركة الفرنسية "توتال" ستبدأ عملية التنقيب عن النفط والغاز فور الانتهاء من مذكرة التفاهم بين لبنان وإسرائيل في شأن الحدود البحرية الجنوبية. جاء ذلك عقب لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون مع ميقاتي ووزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في قصر بعبدا. واستعرض الاجتماع "التطورات العامة وآخر المستجدات لاسيما تلك المتعلقة بالتوصل إلى الاتفاق في شأن الحدود البحرية الجنوبية بعدما تسلم الرئيس اللبناني النسخة الرسمية النهائية المعدلة للاقتراح الذي كان تقدم به الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين"، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وأعلن لبنان وإسرائيل، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، توصلهما إلى "اتفاق تاريخي" لترسيم الحدود البحرية بين البلدين بوساطة أميركية. ويمثل الاتفاق تسوية مهمة بين البلدين ويفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة الساحل. بعد اللقاء مع الرئيس عون، قال ميقاتي "حصل هذا الصباح اجتماع مع شركة توتال في السراي، واتفقنا على أن تبدأ بعملية التنقيب فور الانتهاء من مذكرة التفاهم". وأعلن أنه "حالياً، تجري قراءة أخيرة من قبل فريق العمل وهناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تتعلق بالترجمة إلى اللغة العربية"، موضحاً أن الرئيس اللبناني سيلقي كلمة "الليلة أو غداً على أبعد تقدير ليزف البشرى إلى اللبنانيين ببدء مرحلة جديدة نأمل أن تحمل الخير للبنان".