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أميركا ترسل منظومة دفاع جوي متطورة إلى أوكرانيا

منظومة صواريخ ناسامز المتطورة
11 أكتوبر 2022 22:48

أعلن جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعجل بشحن أنظمة صواريخ (ناسامز) المتطورة للدفاع الجوي إلى أوكرانيا.
وتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن لنظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي، في مكالمة أمس الاثنين، بدعم دفاعات بلاده الجوية.
ووافقت الولايات المتحدة على إرسال ثمانية أنظمة صواريخ (ناسامز NASAMS) إجمالا إلى أوكرانيا حتى الآن، ويُتوقع تسليم اثنين منها قريبا وستة خلال إطار زمني أطول.
وقال كيربي، في إفادة صحفية "نعتقد أننا في طريقنا لتسليم أول نظامين إلى أوكرانيا في المستقبل القريب". وأضاف "نحن مهتمون بالتأكيد بالتعجيل بتسليم أنظمة ناسامز إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن".
وقدمت الولايات المتحدة مساعدات أمنية لأوكرانيا بأكثر من 16.8 مليار دولار أميركي منذ الأزمة الحالية. 

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المصدر: رويترز
صواريخ
صواريخ ناسامز
منظومة صواريخ ناسامز
أوكرانيا
الولايات المتحدة
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