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فرنسا تعزز وجودها العسكري في جبهة الناتو الشرقية

جنود فرنسيون
11 أكتوبر 2022 22:22

أعلن وزير الجيوش الفرنسي أن بلاده ستعزز وجودها العسكري على الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي من خلال نشر مدرعات لسلاح المشاة ودبابات في رومانيا وتعزيزات في إستونيا في الأسابيع المقبلة.
وقال الوزير سيباستيان لوكورنو، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الفرنسي: إن قرار الرئيس إيمانويل ماكرون «بتعزيز وضعنا الدفاعي» اتخذ «في ضوء الوضع في الجناح الشرقي للناتو».تقود فرنسا مهمة الناتو في رومانيا التي تضم حاليًا 350 جنديًا فرنسيًا، بالإضافة إلى قوات بلجيكية وهولندية.
تستعد باريس لمضاعفة قوتها العاملة على الأرض في نوفمبر المقبل وفق مصدر عسكري، عبر نشر 12 آلية مدرعة و12 دبابة من طراز «لوكلير».
وأضاف وزير الجيوش «سنواصل أيضًا تعزيز وضعنا الدفاعي في ليتوانيا» من خلال نشر طائرات مقاتلة من طراز «رافال» لتوفير الأمن الجوي، «وفي إستونيا، حيث سيتم نشر سرية مشاة معززة من القوات الخفيفة» في 2023 مزودة بمركبات غريفون، تقدر بنحو 100 عنصر إضافي.
وحالياً، يتمركز نحو 300 جندي فرنسي في إستونيا في إطار حلف شمال الأطلسي.

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المصدر: آ ف ب
فرنسا
حلف الناتو
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