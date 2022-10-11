الأربعاء 12 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

تحديد موعد تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن

الملك تشارلز الثالث
11 أكتوبر 2022 22:08

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الثلاثاء، أن الملك تشارلز الثالث سيتوج في السادس من مايو 2023 في كاتدرائية "وستمنستر" في العاصمة البريطانية لندن.
بعد ثمانية أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاما، سيترأس الاحتفال الديني وفقا للتقاليد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.
وقال قصر باكنغهام، في بيان، إن "التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية".
يتوقع أن يحافظ الاحتفال على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ ألف عام مع إدخال عناصر حديثة.
يقام هذا الحدث تقليديا في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش. تسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن وتنظيم الاحتفال.
وخلال مراسم التتويج، سيعمد الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية التي يرأسها الملك إلى تكريس تشارلز الثالث (73 عاما) "بالزيت ومباركته".

أخبار ذات صلة
فيديو.. شباب يسرقون متجراً في وضح النهار أمام أعين الزبائن والموظفين
محكمة بريطانية تنظر في تنظيم اسكتلندا استفتاء للاستقلال
المصدر: آ ف ب
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
تتويج
آخر الأخبار
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
الرياضي
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
اليوم 13:00
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
الرياضي
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
اليوم 12:45
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
دنيا
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
اليوم 12:33
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 12:33
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
الرياضي
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©