تحديد موعد تتويج الملك تشارلز الثالث في لندن

أعلن قصر باكنغهام، اليوم الثلاثاء، أن الملك تشارلز الثالث سيتوج في السادس من مايو 2023 في كاتدرائية "وستمنستر" في العاصمة البريطانية لندن.

بعد ثمانية أشهر على وفاة الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت في الثامن من سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاما، سيترأس الاحتفال الديني وفقا للتقاليد رئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي.

وقال قصر باكنغهام، في بيان، إن "التتويج سيعكس دور الملك اليوم مع التطلع إلى المستقبل رغم تجذره في التقاليد العريقة والأبهة الملكية".

يتوقع أن يحافظ الاحتفال على تقاليد التتويج في النظام الملكي البريطاني المعتمدة منذ ألف عام مع إدخال عناصر حديثة.

يقام هذا الحدث تقليديا في الأشهر التي تلي اعتلاء العرش. تسمح هذه الفترة بمراعاة فترة الحداد الوطني والحداد الملكي في آن وتنظيم الاحتفال.

وخلال مراسم التتويج، سيعمد الزعيم الروحي للكنيسة الأنغليكانية التي يرأسها الملك إلى تكريس تشارلز الثالث (73 عاما) "بالزيت ومباركته". أخبار ذات صلة فيديو.. شباب يسرقون متجراً في وضح النهار أمام أعين الزبائن والموظفين محكمة بريطانية تنظر في تنظيم اسكتلندا استفتاء للاستقلال

المصدر: آ ف ب