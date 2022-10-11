أوكرانيا تعلن إنجاز عملية تبادل أسرى مع روسيا

أعلنت السلطات الأوكرانية تسلم أسرى وجثامين جنود في عملية تبادل جديدة مع روسيا، اليوم الثلاثاء. وكتب أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، في منشور على تطبيق تلغرام «اليوم، تمت عملية جديدة لتبادل الأسرى». وأضاف أنه كان من بين الجنود، الذين عادوا إلى بلادهم «ضباط ورقباء وجنود من القوات المسلحة (الأوكرانية). وكان كثير من هؤلاء في عداد المفقودين». وقال يرماك، إن أوكرانيا تسلمت أيضاً جثمان الإسرائيلي دمترو فيكا، الذي أوضح مدير مكتب الرئيس الأوكراني أنه تطوع للقتال في صفوف أوكرانيا. كما أعلنت كييف أنها تسلمت رفات عشرات الجنود الأوكرانيين. وقالت الوزارة الأوكرانية المسؤولة عن إعادة الدمج، على وسائل التواصل الاجتماعي، «تمّت عملية نقل أخرى: أعيد 62 بطلاً قتلوا إلى بلدهم». ولم تصدر بعد بيانات من الجانب الروسي بشأن عملية تبادل الأسرى الجديدة.