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بايدن يشيد بـ«الاتفاق التاريخي» بين لبنان وإسرائيل

بايدن يشيد بـ«الاتفاق التاريخي» بين لبنان وإسرائيل
11 أكتوبر 2022 21:30

أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء في بيان، بالاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ووصفه بأنه "اختراق تاريخي".

وشدّد بايدن على "ضرورة وفاء كل الأطراف بتعهّداتهم وعملهم على تطبيق الاتفاق".

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المصدر: وكالات
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