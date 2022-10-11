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وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان الأزمة الأوكرانية

آكار يلتقي شويجو (أرشيفية)
11 أكتوبر 2022 21:23

قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع سيرجي شويجو أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره التركي خلوصي أكار اليوم الثلاثاء بشأن الأزمة الأوكرانية.
وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، نقلاً عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، أن الوزيرين ناقشا الوضع في أوكرانيا وحالة الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو الماضي لتمكين روسيا وأوكرانيا من تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة. 
يأتي الاتصال بين الوزيرين قبل يومين من لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
ولم ينف الكرملين إمكانية مناقشة الرئيسين اقتراحاً تركياً باستضافة محادثات سلام بين روسيا والغرب، على الرغم من إعلان وزارة الخارجية عدم تلقيها أي شيء بشأن ذلك عبر القنوات الدبلوماسية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق اليوم، إن مسؤولين، منهم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، قالوا إن الولايات المتحدة منفتحة على المحادثات لكن روسيا رفضت.
وقال لافروف "هذا كذب... لم نتلق أي عروض جادة لإجراء اتصال". 
كما تحاول تركيا عقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لإجراء محادثات سلام في إسطنبول.

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