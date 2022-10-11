مصر تصدر تحذيرات لرعاياها بشأن أوكرانيا

حذرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، الرعايا المصريين من السفر إلى أوكرانيا في ضوء التطورات السياسية والأمنية المتسارعة، وطالبت رعاياها هناك بالاستعداد للعودة. جاء في بيان لوزارة الخارجية المصرية أنه "في ضوء متابعة وزارة الخارجية للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة والمتلاحقة اتصالاً بالأزمة الأوكرانية، وفي إطار الحرص على ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فقد صدرت توجيهات وزير الخارجية إلى سفارة جمهورية مصر العربية في أوكرانيا بضرورة التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية، وحثهم على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، والإقلال من التحركات غير الضرورية، وعدم التواجد في مناطق الخطر أو بالقرب منها". وتابع البيان "وتُهيب وزارة الخارجية بأبناء الجالية المصرية بدولة أوكرانيا بتوخّي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ كل التدابير اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية تحسُّباً لتدهور الأوضاع، كما توصي أبناء الجالية بالاستعداد للعودة إلى أرض الوطن حفاظاً على سلامتهم وأمنهم".