فرنسا تكشف عن خطة جديدة لتأمين الطاقة

قال وزير الطاقة الفرنسي برونو لو مير، إن شركة الكهرباء الفرنسية «اليكتريسيتي دو فرانس» يجب أن تركز على إعادة تشغيل أكبر عدد ممكن من المفاعلات النووية بحلول بداية العام المقبل لتقليص خطر حدوث نقص في الكهرباء خلال فصل الشتاء.
وتتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا بسبب الصيانة والإصلاحات في المفاعلات النووية التي تقيد إمدادات الطاقة.
وقالت الشركة المسؤولة عن تشغيل شبكة الكهرباء في فرنسا الشهر الماضي، إنها تتوقع أن تطلب من الشركات والمنازل خفض الاستهلاك خلال فصل الشتاء إذا كانت هناك موجة برد، وفقاً لوكالة «بلومبرج» للأنباء.
وقال لومير للصحفيين بالقرب من باريس رداً على سؤال بشأن التأخر في استئناف تشغيل بعض المفاعلات النووية «نثق في أن موظفي شركة الكهرباء الفرنسية سيبذلون قصاري جهدهم للالتزام بالهدف، المتمثل في إعادة 50 جيجا وات إلى الشبكة بحلول أوائل 2023 هذا هدف حاسم لكي يمر فصل الشتاء بهدوء».