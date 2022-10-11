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الناتو يكثف وجوده في بحر البلطيق بعد تسرب "نورد ستريم"

ينس ستولتنبرغ، الأمين العام لحلف الناتو
11 أكتوبر 2022 19:35

أعلن ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الثلاثاء، أن الحلف "ضاعف" وجوده في بحر البلطيق وبحر الشمال بعد تخريب خط أنابيب "نورد ستريم" الذي ينقل الغاز من روسيا إلى أوروبا.
وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي، إن هذه السفن "مدعومة بطائرات دورية بحرية وقدرات في عمق البحار"، مؤكدا وجود "أكثر من 30 سفينة" تابعة للحلف في المنطقة.
وأضاف الأمين العام لحلف الناتو أن جهود التعزيزات العسكرية "يتم تنسيقها بشكل وثيق من قبل القيادة البحرية للناتو".
تشمل هذه المناطق البحرية خطوط أنابيب غاز أخرى تربط النرويج بدول أوروبية وتعتبر ذات أهمية كبرى.
وقع التسرب في خطي أنابيب "نورد ستريم1و2" في المنطقتين الاقتصاديتين الخاصتين بالسويد والدنمارك. وأجرت الدولتان تحقيقات أفادت نتائجها الأولية بأن التسرب عائد إلى عمل تخريبي.

 

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