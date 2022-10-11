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بايدن يهنئ لبنان باتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل

جو بايدن
11 أكتوبر 2022 19:19

تلقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، اتصالاً من نظيره الأميركي جو بايدن لتهنئته باتمام مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بعد وساطة أميركية استمرت لأشهر.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية في تغريدة أن بايدن هنأ عون خلال الاتصال "بانتهاء المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية"، وأكد له "وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية".

وتسارعت منذ بداية يونيو التطوّرات المرتبطة بالملفّ بعد توقف لأشهر جراء خلافات حول المنطقة المتنازع عليها.

وبعد لقاءات واتصالات مكوكية بين الطرفين، قدم الوسيط الأميركي آموس هوكستين خلال الأيام الماضية عرضه الأخير.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلي يائير لبيد الثلاثاء التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

واعتبرت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن الصيغة النهائية للعرض الأميركي "مرضية للبنان (...) وحافظت على حقوق لبنان في ثروته الطبيعية".

ومن المفترض أن يصدر موقف لبناني رسمي قريباً.

وتعوّل السلطات اللبنانية على وجود احتياطات نفطية من شأنها أن تساعد البلاد على تخطي التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي المتمادي منذ نحو ثلاثة أعوام.

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المصدر: وكالات
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