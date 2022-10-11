أردوغان وبوتين يجتمعان الخميس في أستانا

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان الخميس على هامش قمة إقليمية تستضيفها العاصمة الكازاخستانية أستانا هذا الأسبوع، وفق ما أكّد الكرملين الثلاثاء. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف "التحضيرات جارية للاجتماع". وسيشكّل اللقاء فرصة للبحث في الوضع في "أوكرانيا وفي العلاقات الثنائية ولتبادل الآراء بشأن المسائل الحالية"، وفق بيسكوف الذي أشار إلى أن اللقاء سيحصل الخميس. ومن المقرر أن يسافر اردوغان إلى آستانا الأربعاء لإجراء محادثات مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، وفق ما أعلن المسؤول التركي. وكان أردوغان قد التقى الرئيس الروسي على هامش قمة إقليمية عقدت في أوزبكستان الشهر الماضي. وما زال يأمل بإقناع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالجلوس حول طاولة المفاوضات، وهو أمر لا يبدي أي من الجانبين اهتماماً به بينما يصر مسؤولون أتراك على أنه ضروري وواقعي.