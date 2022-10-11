الأربعاء 12 أكتوبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

فشل تجربة لقاح مضاد لـ«كورونا» عبر الأنف

رذاذ الأنف
11 أكتوبر 2022 18:48

فشلت تجربة سريرية أولية على لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» يؤخذ عن طريق الأنف، أجرتها جامعة أكسفورد بالتعاون مع مختبر أسترازينيكا البريطاني، وفق بيان صادر اليوم الثلاثاء.
تقدّر أكسفورد أنّ هذه الدراسة هي الأولى المنشورة بشأن لقاح ناقل للفيروسات الغدية عن طريق رذاذ الأنف.
ولم يلحظ الباحثون استجابة للأجسام المضادة في الغشاء المخاطي للأنف إلا لدى «أقلية من المشاركين»، وفق ما أوضحت جامعة أكسفورد.
وأضاف البيان أن الاستجابة المناعية «المنهجية للتلقيح عن طريق الأنف كانت أضعف أيضاً مقارنة بالتلقيح عن طريق العضلات».
وقالت الأستاذة الجامعية ساندي دوغلاس المشاركة في التجربة «لم يعمل بخاخ الأنف كما كنا نأمل».
وأشارت إلى أنّ دراسة في الصين حقّقت نتائج جيدة باستخدام رذاذ أكثر تعقيداً يرسل اللقاح بشكل أعمق ليصل إلى الرئتين. وبالتالي، رأت أن من الممكن أن يكون جزء كبير من اللقاح الذي اختبرته الجامعة البريطانية قد انتهى في الجهاز الهضمي.
استخدمت الدراسة ناقل الفيروس الغدي المستخدم في اللقاح الذي طورته أكسفورد مع أسترازينيكا، وهو أحد أول اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وطُرح في السوق في ذروة الوباء.
وقال آدم ريتشي، وهو أحد رؤساء برامج اللقاحات في جامعة أكسفورد، إن «إعطاء اللقاحات عن طريق الأنف والمسالك الهوائية هو أحد أكثر الطرق الواعدة لتحقيق المناعة» و«يمكن أن يضع حداً للإصابات الخفيفة بكوفيد-19 ولانتقال الفيروس، بشكل أكثر فعالية من التطعيم بواسطة الحقن».
وأشار إلى أنّ من ميزاته أيضاً «تجنب استخدام الإبرة». وقال «يعرف العديد من الآباء أن بخاخات الأنف تستخدم في لقاحات الإنفلونزا المقدمة لأطفال المدارس في بعض البلدان، وبينها المملكة المتحدة». 
وشملت التجربة ثلاثين شخصاً لم يجرِ تطعيمهم من قبل.

أخبار ذات صلة
موجة جديدة من «كوفيد» تلوح في أفق أوروبا
ألمانيا.. انتهاء صلاحية أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاحات
المصدر: وكالات
رذاذ
لقاح كورونا
كوفيد-19
الرذاذ
آخر الأخبار
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
الرياضي
كأس «سباعيات آسيا للرجبي» في ضيافة العين
اليوم 13:00
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
الرياضي
مدرب ميلان يرفض مناقشة «الطرد المثير للجدل»!
اليوم 12:45
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
دنيا
جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.. نافذة للتنمية المستدامة
اليوم 12:33
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
دنيا
رشا رزق.. ضيفة «الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب»
اليوم 12:33
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
الرياضي
فريق أبوظبي للزوارق السريعة يغادر إلى إيطاليا
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©