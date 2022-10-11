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بوتين: لا نعمل ضد أي طرف في أسواق الطاقة

بوتين: لا نعمل ضد أي طرف في أسواق الطاقة
11 أكتوبر 2022 18:32

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إن روسيا لا تعمل ضد أي طرف في أسواق الطاقة، بعد أسبوع من انتقاد واشنطن لقرار مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بتطبيق خفض كبير لإنتاج النفط.

وأضاف بوتين، أن روسيا تسعى لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة والتأكد من أن هناك توازنا بين العرض والطلب.

وقال بوتين في اجتماع في سان بطرسبرج "أفعالنا وقراراتنا ليست موجهة ضد أي شخص لن ولا نفعل ذلك بطريقة تسبب مشكلات لأي أحد".

ومضى الرئيس الروسي يقول "تستهدف تحركاتنا تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية حتى يشعر كل من مستهلكي موارد الطاقة والمشاركين في الإنتاج والموردين للأسواق العالمية بالهدوء والاستقرار والثقة.

ومن ثم يتحقق التوازن بين العرض والطلب".

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المصدر: وكالات
الطاقة
روسيا
فلاديمير بوتين
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