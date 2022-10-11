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ألمانيا: مكافحة تغير المناخ هي أيضا من أجل السلام

ألمانيا: مكافحة تغير المناخ هي أيضا من أجل السلام
11 أكتوبر 2022 14:12

 ذكرت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أن زيادة الجهود في مكافحة تغير المناخ ضرورية أيضا لأسباب تتعلق بالأمن الدولي.
وقالت الوزيرة المنتمية لحزب الخضر اليوم الثلاثاء في برلين في مستهل مؤتمر تنظمه ألمانيا حول المناخ والأمن إن الإجراءات التي تخطط لها الحكومات تتعلق في نهاية المطاف بالسلام.
وخلال المؤتمر سيُجرى إطلاق "مبادرة المناخ من أجل السلام"، والتي تهدف إلى تنسيق أفضل للموارد وتحقيق التآزر.
وأشارت بربيوك إلى كارثة الفيضانات المدمرة في باكستان والجفاف والمجاعات في أفريقيا وعواقب العواصف وحرائق الغابات في أوروبا والولايات المتحدة، وقالت: "أزمة المناخ تتفافم. إنها تدمر وتقتل وتشرد.
إنها خطر مباشر على حياة الناس"، موضحة في الوقت نفسه أن الآثار غير المباشرة لأزمة المناخ تذهب إلى أبعد من ذلك، وقالت: "إنها تزعزع استقرار المجتمعات، وتؤدي إلى تفاقم النزاعات داخل الدول وفيما بينها، وتعطل السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم".
وخلال المؤتمر الذي يشارك فيه خبراء وممثلو حكومات من مناطق مختلفة من العالم، تحدثت بيربوك عن خطوات محددة لمواجهة تداعيات تغير المناخ تتعلق بالاستخدام المتزايد للبذور المقاومة للحرارة والتدريب المستهدف لحماة السلام للاستعانة بهم في حل النزاعات المناخية.

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