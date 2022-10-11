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وزير الصحة الياباني: لا ضرورة لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة

وزير الصحة الياباني: لا ضرورة لارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة
11 أكتوبر 2022 14:34

أكد وزير الصحة الياباني كاتو كاتسونوبو مجدداً، أنه من حيث المبدأ، ليس هناك داعي لارتداء الكمامات في الاماكن المفتوحة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، بحسب ما نقلته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء.

وتعد هذه هي السياسة التي تتبعها الحكومة اليابانية حالياً بشأن ارتداء الكمامات في الأماكن المفتوحة. كما تقول الحكومة إن ارتداء الكمامات غير ضروري في الأماكن المغلقة إذا كان هناك مسافة مترين تقريبا بين الافراد وكانوا يتحدثون قليلاً مع بعضهم البعض.

 

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