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لبنان يتسلم الصيغة الأخيرة لمسودة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان يتسلم الصيغة الأخيرة لمسودة ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل
11 أكتوبر 2022 09:46

قالت الرئاسة اللبنانية، ليل الاثنين الثلاثاء، إنها تسلمت الصيغة الأخيرة لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، في وقت أعرب مسؤول لبناني كبير عن رضى بلاده عن هذه المسودة.
 
وذكرت الرئاسة اللبنانية أن بيروت تسلمت الصيغة الأخيرة من مسودة الاتفاق من الوسيط الأميركي، أموس هوكشتاين.

وأضافت أنه سيتم التدقيق في مضمونها. "تفي بمتطلبات لبنان"

وفي السياق، قال كبير المفاوضين اللبنانيين، إلياس بو صعب، لوكالة "رويترز" إن المسودة النهائية تفي بجميع متطلبات لبنان.

وأضاف أنه يمكن أن تؤدي قريبا إلى "اتفاق تاريخي".

من جانب أعلن رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا الثلاثاء قرب التوصل إلى اتفاق "تاريخي" بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعدما لبى اتفاق أعدته الولايات المتحدة "جميع مطالب" إسرائيل. 

 

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